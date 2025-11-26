< sekcia Šport
Prešov a Komárno sa prebojovali do semifinále
Hráči Komárna si mohli dovoliť v stredu aj prehru 2:3 s domácim TJ Spartak Myjava, v prvom zápase totiž vyhrali doma hladko 3:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. novembra (TASR) - Volejbalisti VK MIRAD UNIPO Prešov, RIEKER UJS Komárno a VK Slovan Bratislava sa prebojovali do semifinále Slovenského pohára. Prešovčania si postup zaistili vo štvrťfinálovej odvete, keď zvíťazili nad HIT MTF Trnava 3:1 na sety. V prvom stretnutí prehrali na palubovke súpera 2:3. Hráči Komárna si mohli dovoliť v stredu aj prehru 2:3 s domácim TJ Spartak Myjava, v prvom zápase totiž vyhrali hladko 3:0. Slovan po víťazstve 3:0 na pôde VK Slávia SPU Nitra zdolal súpera aj v domácej odvete 3:2.
štvrťfinále SP - odvety:
VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava 3:1 (22, 21, -21, 17)
106 minút, rozhodovali: Höger, Smolko, 180 divákov.
/prvý zápas: 2:3, postúpil Prešov/
TJ Spartak Myjava - RIEKER UJS Komárno 3:2 (-16, -22, 13, 19, 13)
111 minút, rozhodovali: Malík, Tiršel, 180 divákov.
/prvý zápas: 0:3, postúpilo Komárno/
VK Slovan Bratislava - VK SLÁVIA SPU Nitra 3:2 (21, 17, -23, -21, 18)
116 minút, rozhodovali: Schimpl, Viktoríni-Lisá, 385 divákov.
/prvý zápas: 3:0, postúpil Slovan/
