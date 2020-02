Volejbal-SP: Trofej Štefana Pipu získala Prievidza

Superfinále Slovenského pohára



finále mužov:



TJ Slávia Svidník - VK OSMOS Prievidza 0:3 (-17, -23, -21)



Rozhodovali: Mokrý a Sarka



Svidník: J. Hriňák, Tatarenko, Macko, Pietrzak, Fedorenko, Matušovský, libero S. Paňko (R. Vitko, Šellong) Prievidza: P. Porubský, Javorčík, Ludha, N. Pavlov, Pavelka, Prešinský, libero Ľ. Nemec (Rehák, P. Kudra, Mačuha)

Prehľad víťazov Slovenského pohára volejbalistov podľa počtu prvenstiev:



8 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2007, 2008, 2010)



3 - Prešov (2005, 2016, 2017), Humenné (2009, 2011, 2014)



2 - Volley Team Bratislava (2012, 2013), Prievidza (2018, 2020)



1 - Púchov (2003), Nové Mesto nad Váhom (2006), Komárno (2015), Košice (2019)



/v rokoch 1997 - 2002 sa o Slovenský pohár nebojovalo/

Bratislava 9. februára (TASR) - Volejbalisti VK OSMOS Prievidza po druhý raz v klubovej histórii triumfovali v Slovenskom pohári. Zverenci Rostislava Chudíka v nedeľňajšom Superfinále SP v Eurovia Aréne v Bratislave zvíťazili nad tímom TJ Slávia Svidník 3:0. Ako prvý mužský zástupca tak získali novú Trofej Štefana Pipu.Prievidžania zopakovali finálový triumf z roku 2018, vtedy na domácom záverečnom turnaji SP v súboji o zlato rovnako zdolali Svidníčanov v troch setoch. Slávia neuspela ani v treťom pohárovom finále (ani 2012) a naďalej čaká na prvú veľkú trofej do klubovej vitríny. V tejto sezóne sa tieto družstvá stretli piatykrát, Prievidza zvíťazila po štvrtý raz v sérii, informoval web SVF."Kohúti", obhajcovia extraligového titulu, vleteli do finále ako víchor a v prvom sete viedli aj o desať bodov (20:10), napokon zvíťazil o osem. Druhá časť bola vyrovnaná do polovice setu, zlepšenou hrou v druhej polovici sa Prievidza dostala k siedmim setbalom (24:17), ale napokon z toho bola dráma - Svidník pri podaní striedajúceho Šellonga znížil na 23:24, ale "kohúti" to na poslednú chvíľu stihli a viedli 2:0. Svidníčania bojovali aj v treťom sete, ale Prievidza aj vďaka výborným blokom ušla štyrmi bodmi za sebou na 19:15 a v závere si ustrážila triumf.