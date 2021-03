Volejbalisti Rieker UJS Komárno vyhrali nad Myjavou 3:1

TJ Spartak Myjava - Rieker UJS Komárno 1:3 (17, -20, -19, -19)



95 minút, rozhodovali: Moravčík, Kováč



/na zápasy: 0:1/



Myjava: Michal Zeman 9, Viskup 14, Watzka 13, Ludha 12, Barták 2, Pokopec 15, liberá Ochodnický a S. Paňko (Pollák 2, Konc 3, Valo 0)



Komárno: Ogurčák 19, Kašper 7, Mlynarčík 14, Kubš 13, Mačuha 7, Kasperkevič 2, libero Turis (Jalovecký 2, Tarabus 1, Sánta 0, Százvai 0)

Na snímke zľava hráči Rieker UJS Komárno Martin Turis, Peter Kašper, Matej Kubš a František Ogurčák oslavujú víťazstvo v prvom zápase finále play off extraligy mužov TJ Spartak Myjava - Rieker UJS Komárno 27. marca 2021 v Myjave. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Myjava 27. marca (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno vyhrali v prvom zápase finále play off extraligy na palubovke TJ Spartak Myjava 3:1 a v sérii hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.Lídrom hostí bol kapitán František Ogurčák, ktorý zaznamenal 19 bodov. Druhý zápas je na programe v stredu 31. marca o 18.00 v Komárne.Domáci vstúpili do prvého finálového zápasu v klubovej histórii dobre, hneď si vypracovali náskok a prvý set vyhrali 25:17. Myjavu v úvode druhého setu pribrzdilo zranenie Ludhu, ktorý si podvrtol ľavý členok a na ihrisko sa vrátil až v tesne pred koncovkou. Komárno výkon gradovalo, kvalitným servisom aj obranou si vytvorilo náskok a druhý set získalo 25:20. Skúsenejší hostia nepoľavili ani v ďalšom priebehu, darilo sa všetkým trom útočníkom a v Myjave už nedovolili v treťom a štvrtom sete získať ani 20 bodov. Pre Komárno, ktoré sa do bojov o zlato prebojovalo prvýkrát od roku 2015, je to prvé finálové víťazstvo v klubovej histórii. Pred šiestimi rokmi totiž prehralo v sérii s Prešovom 0:4 na zápasy./zdroj: svf.sk/:, tréner Myjavy: ", tréner Komárna: "