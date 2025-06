Volejbalová federácia predĺžila spoluprácu s hlavnými partnermi

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenská volejbalová federácia (SVF) v stredu oznámila, že predĺžila spoluprácu so svojimi dvoma hlavnými partnermi. Generálnym zostáva spoločnosť Niké, s ktorou sa vedenie federácie dohodlo na ďalšom partnerstve od 1. júla 2025 na dva roky s dvojročnou opciou. SVF zároveň predĺžil o rok aj spoluprácu s hlavným partnerom reprezentácií spoločnosťou Slovnaft.



„Chcel by som oceniť, že sa nám podarilo dnes dostať za jeden stôl dve spoločnosti, bez ktorých by nielen náš šport volejbal, ale šport celkovo žil veľmi ťažko. S oboma týmito spoločnosťami máme históriu už minimálne troch alebo štyroch sezón. Jedna spoločnosť je náš generálny partner, druhá hlavný partner reprezentácie a obe investujú do nášho športu významné finančné prostriedky, aby sa hlavne naše reprezentácie mohli posúvať do iných dimenzií, ako tomu bolo v minulosti. Naša spolupráca a naša snaha má svoj význam a svoju hodnotu a verím, že cítite, že sa vašim spoločnostiam oplatí do volejbalu investovať,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident SVF Marek Rojko.