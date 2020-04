Volejbalová SVF zverejnila finálovú šestku na Volejbalistku roka 2019

VOLEJBALISTKA ROKA 2019 (zdroj: svf.sk):



šestica finalistiek (v abecednom poradí):



- blokárka Nina Herelová (Bielsko-Biala/Poľ., Nancy/Fr.)

- nahrávačka Barbora Koseková (Pezinok, Níreďháza/Maď.) *aktuálne Trentino/Tal.

- smečiarka Mária Kostelanská (Vasas Budapešť/Maď.)

- blokárka Jaroslava Pencová (Budowlani Lodž/Poľ.)

- smečiarka Nikola Radosová (Drážďany/Nem.)

- libero Michaela Španková (Strabag Bratislava, UKF Nitra)



známe konečné poradie (od 7. miesta):



7. Karin Palgutová (Quimper/Fr., Nancy/Fr.) 44 bodov

8. Zuzana Šepeľová (Slávia EU Bratislava) 24

9. Karolína Fričová (Slávia EU Bratislava, Prostějov/ČR) 16

10. Romana Hudecová (Strabag Bratislava, Partizani Tirana/Alb., PVI Ankara/Tur.) 10

11. Veronika Hrončeková (Strabag Bratislava, Kfar Saba/Izr.) 9

12. Miroslava Kijaková (Famagusta/Cyp., Kfar Saba/Izr.) 8

13. Erika Salanciová (Glivice/Poľ., Ostrowiec/Poľ., UKF Nitra) 7

14. Skarleta Jančová (Strabag Bratislava, Pezinok) 3

15. Lucia Herdová (Slávia EU Bratislava, Pezinok) 2

16. Tereza Hrušecká (Pezinok) 1



*uvedené sú kluby, v ktorých hráčky pôsobili v roku 2019

Bratislava 3. apríla (TASR) - Volejbalistkou roka 2019 na Slovensku sa stane jedna z opôr národného tímu z mimoriadne úspešného vlaňajšieho domáceho šampionátu EuroVolley v Bratislave. Do finálovej šestky sa na základe hlasovania trénerov, funkcionárov a novinárov dostali Nina Herelová (Nancy/Fr.), Barbora Koseková (Trentino/Tal.), Mária Kostelanská (Vasas Budapešť/Maď.), Jaroslava Pencová (Budowlani Lodž/Poľ.), Nikola Radosová (Drážďany/Nem.) a Michaela Španková (UKF Nitra). Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF) na svojom webe.Dve hráčky z tejto šestice už v tradičnej ankete triumfovali - smečiarka Radosová naposledy (2018), blokárka Pencová päťkrát za sebou (2013 - 2017). SVF ako organizátor ankety zároveň zverejnila známe konečné poradie od 7. miesta. Na hlasovacích lístkoch sa celkovo objavilo 16 mien. O termíne a spôsobe vyhlásenia výsledkov bude SVF informovať neskôr s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.Finálová šestka zároveň svojím umiestnením získala právo uchádzať sa o Cenu fanúšika. Hlasovanie rovnako ako v mužskej kategórii prebieha na facebookovej stránke SVF - od štvrtka 2. apríla do štvrtka 9. apríla. Fanúšikovia, ktorí sa zapoja do hlasovania, môžu vyhrať zaujímavé volejbalové ceny.