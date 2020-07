Szabóová sa vracia do Nemecka, dohodla sa so Straubingom

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentantka Sandra Szabóová sa po roku vracia do nemeckej bundesligy. Dvadsaťštyriročná blokárka, ktorá v minulej sezóne pôsobila vo francúzskom Chamalieres, sa dohodla na zmluve s tímom NawaRo Straubing. O jej príchode informoval klub na svojom webe.



Pred odchodom do Francúzska si účastníčka EuroVolley 2019 obliekala dres SC Postupim a z návratu do Nemecka má radosť. "Chýbala mi vysoká úroveň ligy. V Nemecku je všetko skvele zorganizované a fanúšikovia vedia vytvoriť vynikajúcu kulisu," povedala pre klubový web Szabóová, ktorá pred odchodom do zahraničia pôsobila v rokoch 2013 - 2018 v Slávii EU Bratislava a volejbalovo vyrastala vo VK Komárno.



Z príchodu novej posily, tretej blokárky, má radosť aj tréner NawaRo Benedikt Frank. "Sandy sa vracia do známeho prostredia, bundesligu pozná. Je to pokojný typ, ale má veľmi dobrý charakter. S jej príchodom naša sila na bloku stúpne. Je to hráčka, ktorá už má skúsenosti, ale aj veľkú perspektívu. Teším sa na spoluprácu s ňou," uviedol na adresu 190-cm vysokej volejbalistky kouč Frank. Szabóová prijala ponuku NawaRo najmä pre to, že dostala dobré referencie a páči sa jej filozofia klubu. "NawaRo má mladý tím s veľkým potenciálom. Najmä som však počula, že tím má veľkú podporu fanúšikov a družstvo má bojovného ducha. Toto mi v minulej sezóne chýbalo," dodala dcéra bývalého majstra sveta v kajaku a trojnásobného účastníka olympijských hier Attilu Szabóa.



V Straubingu stretne dve známe tváre, v Postupime hrávala s nahrávačkou Magdalenou Grykovou a smečiarkou Annegret Hölzigovou. Prípravu v novom pôsobisku začne 3. augusta, do Nemecka vyrazila podľa webu SVF už v piatok. Po Nine Herelovej, ktorá sa upísala Aachenu, bude zatiaľ 13-násobná slovenská reprezentantka v budúcej sezóne v bundeslige druhou Slovenkou.