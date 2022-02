Rieker UJS Komárno sa stalo víťazom Slovenského pohára

Niké Superfinále Slovenského pohára



muži - finále:



Rieker UJS Komárno - TJ Slávia Svidník 3:1 (-21, 23, 19, 13)



117 minút,

rozhodovali: Tiršel, Moravčík, 250 divákov.



Rieker UJS: Jalovecký 3, Ogurčák 11, Kašper 6, Mlynarčík 23, Kubš 12, Kohút 14, libero Pati-Nagy (Százvai 0, Sánta 2). Tréner: G. Chochoľak



TJ Slávia: R. Vitko 5, M. Sopko ml. 12, Ľ. Macko 4, Gulák 22, B. Skasko 7, Marjov 5, liberovia M. Vitko a B. Paňko (Gula 0, Magera 0, Šellong 2). Tréner: R. Paňko

Hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:

Komárno 6. februára (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno sa stali víťazmi Niké Slovenského pohára. Tím usporiadateľa Superfinále zdolal v nedeľnom finále TJ Slávia Svidník 3:1 na sety a po triumfe v roku 2015 získal do zbierky svoju druhú trofej.Komárno sa do finále prebojovalo po sobotňajšom hladkom víťazstve v semifinále nad TJ Spartak Myjava (3:0). Najviac bodujúcim hráčom bol Peter Mlynarčík s 23 bodmi, ale cenu pre MVP finále získal jeho spoluhráč z Komárna, nahrávač Matúš Jalovecký. Rieker UJS sa do finále prebojoval po sobotňajšom hladkom víťazstve v semifinále nad TJ Spartak Myjava (3:0).