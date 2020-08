UKF Nitra a VK Pirane Brusno zistili svoj žreb v Challenge Cupe

Žreb šestnásťfinále CEV Challenge Cupu žien 2020/2021 (prvé zápasy 10.-12. novembra, odvety 24.-26. novembra):



VK Pirane Brusno (SR) - Sanaya Libby's La Laguna (Šp.)



Sm'Aesch Pfeffingen (Švaj.) - Volley project UKF Nitra (SR)

Bratislava 21. augusta (TASR) - Obaja slovenskí kluboví zástupcovia v európskych pohárových súťažiach vo volejbale 2020/2021 spoznali svojich súperov v šestnásťfinále CEV Challenge Cupu. Hráčky Volley project UKF Nitra si zmerajú sily so švajčiarskym Sm'Aesch Pfeffingen, družstvo VK Pirane Brusno nastúpi proti španielskemu tímu z Kanárskych ostrovov Sanaya Libby's La Laguna. Rozhodol o tom piatkový žreb v Luxemburgu.Prvé zápasy šestnásťfinále sú na programe 10.-12. novembra, odvety o dva týždne neskôr (24.-26. novembra). Brusno sa podľa žrebu najskôr predstaví doma, Nitrianky začnú na pôde súpera. Pre oba kluby to bude premiéra na európskej scéne.V drese Pfeffingenu by proti Nitre mala nastúpiť aj rakúska reprezentačná smečiarka so slovenskými koreňmi Monika Chrtianska mladšia, ktorú v klube čaká druhá sezóna. V nedávnej minulosti si za Sm'Aesch zahrala blokárka Monika Patáková. V tíme z Tenerife zas v roku 2018 pôsobila smečiarka Miroslava Kijaková, účastníčka vlaňajšieho šampionátu EuroVolley v Bratislave. Informoval web Slovenskej volejbalovej federácie.