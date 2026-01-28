Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Šport

Volejbalistky VA UNIZA Žilina zvíťazili nad VK Pirane Brusno 3:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno 3:0 (16, 12, 15)

Autor TASR
Žilina 28. januára (TASR) - Volejbalistky VA UNIZA Žilina zvíťazili v stredajšej dohrávke 10. kola Niké extraligy nad VK Pirane Brusno hladko 3:0.



dohrávka 10. kola Niké extraligy:

VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno 3:0 (16, 12, 15)

62 min, rozhodcovia: Kohút, Niklová.
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov