Volejbalistky VA UNIZA Žilina zvíťazili nad VK Pirane Brusno 3:0
VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno 3:0 (16, 12, 15)
Autor TASR
Žilina 28. januára (TASR) - Volejbalistky VA UNIZA Žilina zvíťazili v stredajšej dohrávke 10. kola Niké extraligy nad VK Pirane Brusno hladko 3:0.
dohrávka 10. kola Niké extraligy:
