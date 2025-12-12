Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra zdolala Trnavu 3:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

VK Slávia SPU Nitra - HIT MTF Trnava 3:0 (20, 12, 14)

Autor TASR
Nitra 12. decembra (TASR) - Volejbalisti VK Slávia SPU Nitra si v piatkovom stretnutí 8. kola Niké Extraligy poradili s HIT MTF Trnava hladko 3:0 na sety. Vyhrali tak aj ôsmy zápas sezóny a upevnili si postavenie na čele tabuľky. Trnava je bez bodu na poslednej 8. priečke.



Niké Extraliga - 8. kolo:

VK Slávia SPU Nitra - HIT MTF Trnava 3:0 (20, 12, 14)

69 minút, rozhodovali: Toman a Szász.
.

