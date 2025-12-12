< sekcia Šport
Nitra zdolala Trnavu 3:0
Autor TASR
Nitra 12. decembra (TASR) - Volejbalisti VK Slávia SPU Nitra si v piatkovom stretnutí 8. kola Niké Extraligy poradili s HIT MTF Trnava hladko 3:0 na sety. Vyhrali tak aj ôsmy zápas sezóny a upevnili si postavenie na čele tabuľky. Trnava je bez bodu na poslednej 8. priečke.
Niké Extraliga - 8. kolo:
69 minút, rozhodovali: Toman a Szász.
