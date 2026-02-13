Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volejbalisti VK Slovan Bratislava zdolali ŠVK Tatran 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Svidník v ďalšom zápase triumfoval nad VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0.

Autor TASR
Svidník 13. februára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava si v dueli 15. kola Niké extraligy poradili s ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0. V tabuľke im patrí tretie miesto, hostia sú po jedenástej prehre v sezóne predposlední.

Svidník v ďalšom zápase triumfoval nad VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0. Pre domácich to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách, v tabuľke si upevnili piate miesto. Prešov zostáva šiesty.



Niké extraliga - 15. kolo:

VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (22, 14, 19)

82 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Gerboc, 123 divákov



TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (18, 17, 13)

80 minút, rozhodovali: Hudák a Andrejčák, 330 divákov
