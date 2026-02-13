< sekcia Šport
Volejbalisti VK Slovan Bratislava zdolali ŠVK Tatran 3:0
Autor TASR
Svidník 13. februára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava si v dueli 15. kola Niké extraligy poradili s ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0. V tabuľke im patrí tretie miesto, hostia sú po jedenástej prehre v sezóne predposlední.
Svidník v ďalšom zápase triumfoval nad VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0. Pre domácich to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách, v tabuľke si upevnili piate miesto. Prešov zostáva šiesty.
Niké extraliga - 15. kolo:
VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (22, 14, 19)
82 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Gerboc, 123 divákov
TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (18, 17, 13)
80 minút, rozhodovali: Hudák a Andrejčák, 330 divákov
