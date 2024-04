Volejbalistky UKF Nitra zdolali Sláviu Kooperativa EUBA 3:0

finále play off Niké extraligy - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:



Volley project UKF Nitra - Slávia Kooperativa EUBA 3:0 (16, 25, 25)



Rozhodovali: Porvazník, Dovičovič, 613 divákov.



Nitra: Sedláčková 1, Bodnárová 7, Paloma 10, Bobáňová 7, S. Dlhošová 11, Anny 10, liberka Justhová (Kvasnová 1, Laučíková 0, Valentová 5)



Slávia: Cibulová 1, Hašková 10, Földesiová 4, Siládiová 1, Matalíková 8, K. Slivková 5, liberka Magdinová (S. Slivková 0, Furdová 12, Bahnová 2, Pavlíková 0)







Hlasy po zápase /zdroj: www.svf.sk/:



František Bočkay, tréner Volley project UKF: "Prežili sme nápor Slávie, ktorá na nás vyletela, ale veľmi rýchlo sme sa z toho dostali a prevzali iniciatívu. Mali sme horšiu prihrávku, ale na oboch stranách podávali hráčky veľmi dobre. Ak je naša liga niečím zaujímavá, tak práve servisom. Potom sa ukázali naše skúsenosti, na ktorých sme sa dohodli. Bol to naozaj super výkon. Séria je na začiatku, vyhrali sme prvý zápas a budeme sa pripravovať na nedeľu.



Jakub Brečka, tréner Slávia Kooperativa: "Čakali sme iný priebeh. Nitra mala ´ťah na bránku´ a väčšie chcenie ako my. Jednoznačne v zápase rozhodol prvý kontakt - servis a prihrávka. Hlavne v koncovkách druhého a tretieho setu, ktoré rozhodovali v absolútnych koncoch. Keď mali Nitrianky šancu, hrali na víťazstvo. Naopak, my sme mali obavy. Toho sa musíme zbaviť, ak chceme hrať vo finále s takým kvalitným súperom, ako je Nitra. Na víťazstvo musíme hrať za akéhokoľvek stavu a nielen za jasného priebehu."







ďalší program:



druhý zápas: Slávia - Nitra (21. apríla, 17.30)



tretí zápas: Nitra - Slávia (23. apríla, 18.00)



prípadný štvrtý zápas: Slávia - Nitra (25. apríla, 18.00)



prípadný piaty zápas: Nitra - Slávia (27. apríla, 19.00)





Nitra 17. apríla (TASR) - Volejbalistkám tímu Volley project UKF Nitra vyšiel vstup do finále play off Niké extraligy. V stredajšom prvom stretnutí zdolali na domácej palubovke Sláviu Kooperativu EUBA 3:0 a ujali sa vedenia v sérii hranej na tri víťazstvá.Víťazky dlhodobej časti sa usilujú o prvý titul v klubovej histórii, Slávia ich má na konte rekordných 21 a celkovo 30 vrátane federálnych. Druhý zápas je na programe v nedeľu 21. apríla o 17.30 h v Bratislave.