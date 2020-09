Začínajú ME kadetiek v Čiernej Hore

Nominácia kadetiek SR "17" na ME 2020 v čiernohorskej Podgorici (1. - 9. októbra):



Nahrávačky: Simona Slivková (ŠŠ Nitra), Ema Štermenská (ŠŠK Bilíkova Bratislava)



Smečiarky: Alexandra Fričová (Slávia UK Bratislava), Deána Valentová (VK Spišská Nová Ves/ŠŠ Nitra), Tamara Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Klára Jozeková (ŠŠ Nitra)



Blokárky: Nina Boledovičová (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Kristína Kartíková (ŠŠ Nitra), Patrícia Čilijaková (ŠŠK Bilíkova Bratislava)



Univerzálky: Radka Hašková (Slávia UK Bratislava), Marína Siládiová (TJ Slávia TU Zvolen/ŠŠ Nitra)



lbero: Zuzana Justhová (VK Junior 2012 Poprad/ŠŠ Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Marek Maličký

Asistentka trénera: Nina Babjáková

Manažér tímu: Slavomír Huba

Fyzioterapeutka: Daniela Chymičová

Štatistik: Samuel Rosinský



Základné skupiny ME "17":



I. skupina: Čierna Hora, Taliansko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, SLOVENSKO



II. skupina: Rusko, Bielorusko, Nemecko (neúčasť), Srbsko, Rumunsko, Poľsko



Program Sloveniek v I. skupine (kompletný program ME tu):



Štvrtok 1. 10.: Čierna Hora - SLOVENSKO (20:00)



Piatok 2. 10.: SLOVENSKO - Taliansko (17:30)



Sobota 3. 10.: Bulharsko - SLOVENSKO (17.30)



Nedeľa: 4. 10.: voľný deň



Pondelok 5. 10.: SLOVENSKO - Turecko (15.00)



Utorok 6. 10.: Slovinsko - SLOVENSKO (15.00)



Záverečný program ME "17":



Streda 7. 10.: voľný deň



Štvrtok 8. 10.: semifinále, skupina o 5. - 8. miesto



Piatok 9. 10.: zápasy o umiestnenie

Podgorica 30. septembra (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentácia do 17 rokov vo štvrtok odštartuje svoju púť na majstrovstvách Európy tejto kategórie v čiernohorskej Podgorici (1. - 9. októbra 2020). Slovenská výprava pricestovala do dejiska šampionátu v utorok popoludní.Počas úvodných troch hracích dní ME budú zverenkyne trénera Mareka Maličkého postupne čeliť domácim Čiernohorkám (štvrtok, 20:00), Taliankam (piatok, 17:30) a Bulharkám (sobota, 17:30). Po dni voľna nastúpia v pondelok proti Turecku (15:00) a v utorok proti Slovinsku (15:00).povedal kouč Maličký už z dejiska.Druhá skupina bude napokon päťčlenná, keďže Nemecko sa krátko pred šampionátom vzdalo účasti pre koronavírusové obmedzenia. Prvé dva tímy zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na tretích a štvrtých priečkach budú hrať o 5. až 8. miesto. Slovenský volejbal zastupuje na šampionáte aj Tomáš Singer, ktorý je sekretárom riadiacej komisie turnaja.Pre Slovensko to bude piata účasť na ME kadetiek, prvá po deviatich rokoch. Premiéru absolvovali Slovenky na ME 1995 v Barcelone (3. miesto), nasledovali šampionáty v roku 1997 v Púchove (7.), 2009 v Rotterdame (4.) a 2011 v Ankare (6.).