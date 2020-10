Základnú časť volejbalovej extraligy mužov skrátili na 14 kôl

Bratislava 27. októbra (TASR) - V základnej časti volejbalovej extraligy mužov sa uskutoční 14 namiesto pôvodných 21 kôl. Túto zmenu schválila na návrh klubov Správna rada Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Osem účastníkov najvyššej súťaže sa malo pôvodne pred začiatkom play off stretnúť v dlhodobej časti systémom každý s každým trikrát, po tejto úprave odohrajú medzi sebou dva vzájomné súboje.



Dôvodom na úpravu bol vysoký počet zápasov odložených z karanténnych dôvodov už v úvodných kolách extraligy. Z dvadsiatich dosiaľ plánovaných stretnutí (5 kôl) sa v riadnom termíne odohralo len sedem, ďalšie štyri ako dohrávky a deväť stretnutí zostáva odložených. Z víkendového 6. kola sú zatiaľ odložené dva zo štyroch duelov.



"Extraligové kluby mužov doručili na Súťažnú komisiu SVF návrh na úpravu súťaže. Keďže ide o zmenu vo Vykonávacích pokynoch, postúpila Súťažná komisia návrh na schválenie Správnej rade - s odporúčaním návrh zmeny prijať, čo sa napokon aj stalo," povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie súťažný riaditeľ Ľubo Stražay.



"Úprava bola schválená s prihliadnutím na skutočnosť, že v mužskej súťaži - na rozdiel od ženskej extraligy, kde takýto problém nemáme - je z karanténnych dôvodov už v prvých kolách veľa neodohraných stretnutí a je dôvodný predpoklad, že by sa súťaž v plnom rozsahu 21 kôl nemohla riadne odohrať," dodal Stražay s dôvetkom, že všetky dosiaľ odohrané zápasy sa riadne započítajú do ďalšieho priebehu súťaže.



V upravenom kalendári sú dva termíny vyhradené na dohrávky zápasov prvej, respektíve odvetnej časti.