Volejbalistky Trnavy zdolali VK Pirane Brusno 3:2

Na snímke zľava hráčka Trnavy Marta Fartelová, hráčka Brusna Dragana Stefanovičová a rozhodca Matej Gála počas zápasu dohrávky 12. kola volejbalovej Niké extraligy žien medzi HIT UCM Trnava a VK Pirane Brusno v Trnave v stredu 21. januára 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

HIT UCM Trnava - VK Pirane Brusno 3:2 (25, -23, 19, -16, 10)

Autor TASR
Trnava 21. januára (TASR) - Volejbalistky Trnavy zdolali v dohrávke 12. kola Niké extraligy VK Pirane Brusno 3:2. Rozhodujúci set zvládli 15:10 a pripísali si šiestu výhru v sezóne. V tabuľke sú Trnavčanky na siedmom mieste, Brusno sa nachádza o pozíciu vyššie.



Niké extraliga žien - dohrávka 12. kola:

126 minút, rozhodovali: Toman a Szász, 105 divákov
