Volejbalistky Trnavy zdolali VK Pirane Brusno 3:2
Autor TASR
Trnava 21. januára (TASR) - Volejbalistky Trnavy zdolali v dohrávke 12. kola Niké extraligy VK Pirane Brusno 3:2. Rozhodujúci set zvládli 15:10 a pripísali si šiestu výhru v sezóne. V tabuľke sú Trnavčanky na siedmom mieste, Brusno sa nachádza o pozíciu vyššie.
Niké extraliga žien - dohrávka 12. kola:
HIT UCM Trnava - VK Pirane Brusno 3:2 (25, -23, 19, -16, 10)
HIT UCM Trnava - VK Pirane Brusno 3:2 (25, -23, 19, -16, 10)
126 minút, rozhodovali: Toman a Szász, 105 divákov