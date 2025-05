Slovenské volejbalistiky podľahli Maďarsku 3:1 v odvete

prípravný zápas v Budapešti - nedeľa (odveta):



Maďarsko – Slovensko 3:1 (17, 21, -15, 25) – dodatkový set 19:25



zostava SR: Jelínková 1, E. Erteltová 2, Palkovičová 4, Palgutová 8, Te. Hrušecká 14, Koseková 3, liberky S. Jančová a Magdinová (Herdová 10, Smiešková 4, K. Fričová 11, S. Slivková 0, Šunderlíková 14, Šepeľová 1). Tréner: M. Mašek.

hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:



Michal Mašek, tréner SR: „Druhý zápas proti Maďarsku by som rozdelil do dvoch rovín. Začali sme s hráčkami, ktoré v prvom stretnutí dostali menej priestoru. V prvom sete sme spravili veľa vlastných a nevynútených chýb – až dvanásť, čo nás stálo lepší výsledok. V ďalších setoch sme v koncovkách jeden prehrali sériou 0:5 a ďalší mal podobný priebeh. Limitovali nás vlastné chyby. Na druhej strane niektoré veci fungovali – v hre sme dokázali veľa zmeniť a vyskúšali sme si všetko, čo sme chceli. V globále som s dvojzápasom spokojný, pretože sme získali relevantné dáta, s ktorými môžeme ďalej pracovať. Základ našej práce nie je vôbec zlý a v tvrdej príprave pokračujeme.“



Karin Šunderlíková, univerzálka SR: „Zápas hodnotím pozitívne. V odvete sme si vyskúšali viacero alternatív na striedaní a všetky sme sa ukázali v dobrom svetle, aj keď sme sa dopustili viacerých nevynútených chýb. Celkovo si myslím, že všetko, čo sme si potrebovali vyskúšať, sme si aj vyskúšali. Po dvoch týždňoch prípravy nám to ide dobrým smerom a budeme takto len napredovať. Atmosféra počas zápasu bola super – aj na lavičke.“



Budapešť 25. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli v druhom prípravnom zápase pred Zlatou Európskou ligou. Po sobotňajšom triumfe 3:1 v Budapešti proti Maďarsku, prehrali v nedeľu s rovnakým súperom 1:3, no dodatkový set vyhrali 25:19.Po dvoch prípravných zápasoch čaká Slovenky už budúci víkend prvý turnaj Zlatej Európskej ligy v gréckom Kozani, kde zverenky Michala Mašeka nastúpia proti domácemu Grécku a Chorvátsku.