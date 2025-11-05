Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Šport

Pirane Brusno postúpili do šestnásťfinále Challenge Cup

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pirane sa v šestnásťfinále stretnú so slovinským tímom GEN-I Volley Nova Gorica.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno sa prebojovali do šestnásťfinále Challenge Cupu. Po úvodnom domácom víťazstve 3:1 zvládli aj stredajší odvetný súboj 1. kola proti TIF Viking Bergen, ktorý sa hral v Slovenskej Ľupči. Nórsky tím zdolali rovnako 3:1 na sety a tešili sa z postupu.

Klub z Bergenu sa predtým sám ponúkol, že odohrá obe stretnutia na Slovensku. Pirane sa v šestnásťfinále stretnú so slovinským tímom GEN-I Volley Nova Gorica.



volejbal-ženy - 1. kolo Challenge Cupu - odveta:

TIF Viking Bergen - VK PIRANE BRUSNO 1:3 (-13, -23, 21, -19)

rozhodovali: Dos Santos (Ír.), Widlarz (Angl.)

/hralo sa v Slovenskej Ľupči, prvý zápas: 1:3, postúpili Pirane Brusno/


.

Neprehliadnite

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici