Pirane Brusno postúpili do šestnásťfinále Challenge Cup
Pirane sa v šestnásťfinále stretnú so slovinským tímom GEN-I Volley Nova Gorica.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Pirane Brusno sa prebojovali do šestnásťfinále Challenge Cupu. Po úvodnom domácom víťazstve 3:1 zvládli aj stredajší odvetný súboj 1. kola proti TIF Viking Bergen, ktorý sa hral v Slovenskej Ľupči. Nórsky tím zdolali rovnako 3:1 na sety a tešili sa z postupu.
Klub z Bergenu sa predtým sám ponúkol, že odohrá obe stretnutia na Slovensku. Pirane sa v šestnásťfinále stretnú so slovinským tímom GEN-I Volley Nova Gorica.
volejbal-ženy - 1. kolo Challenge Cupu - odveta:
TIF Viking Bergen - VK PIRANE BRUSNO 1:3 (-13, -23, 21, -19)
rozhodovali: Dos Santos (Ír.), Widlarz (Angl.)
/hralo sa v Slovenskej Ľupči, prvý zápas: 1:3, postúpili Pirane Brusno/
