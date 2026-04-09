Štvrtok 9. apríl 2026
Slovan zvládol piaty set a v sérii proti Nitre vedie 2:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tretí duel je na programe v sobotu 11. apríla v Bratislave.

Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali vo štvrtkovom druhom zápase semifinále play off Niké extraligy Nitru 3:2. Obhajkyne titulu síce nedokázali zopakovať víťazstvo 3:1 z prvého zápasu série, no po vyrovnanom priebehu ovládli rozhodujúci piaty set 15:12. V sérii hranej na tri víťazstvá tak vedú 2:0 na zápasy. Tretí duel je na programe v sobotu 11. apríla v Bratislave.



Niké extraliga žien - play off:

semifinále - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:

Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava 2:3 (23, -24, -18, 24, -12)

151 minút, rozhodovali: Čuntala a Dovičovič, 180 divákov

/stav série: 0:2/
