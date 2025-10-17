< sekcia Šport
Volejbalistky ŠVK Pezinok zdolali VK Pirane Brusno
Rozhodujúci set zvládli v pomere 15:13 a pripísali si prvú výhru v sezóne.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Volejbalistky ŠVK Pezinok zdolali v stretnutí 2. kola Niké extraligy VK Pirane Brusno po päťsetovej bitke. Rozhodujúci set zvládli v pomere 15:13 a pripísali si prvú výhru v sezóne.
ženy - 2. kolo Niké extraligy:
ŠVK Pezinok - VK Pirane Brusno 3:2 (-21, 25, 22, -21, 13)
132 minút, rozhodovali: Tiršel, Toman, 200 divákov
ŠVK Pezinok - VK Pirane Brusno 3:2 (-21, 25, 22, -21, 13)
132 minút, rozhodovali: Tiršel, Toman, 200 divákov