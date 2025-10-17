Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Šport

Volejbalistky ŠVK Pezinok zdolali VK Pirane Brusno

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodujúci set zvládli v pomere 15:13 a pripísali si prvú výhru v sezóne.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Volejbalistky ŠVK Pezinok zdolali v stretnutí 2. kola Niké extraligy VK Pirane Brusno po päťsetovej bitke. Rozhodujúci set zvládli v pomere 15:13 a pripísali si prvú výhru v sezóne.



ženy - 2. kolo Niké extraligy:

ŠVK Pezinok - VK Pirane Brusno 3:2 (-21, 25, 22, -21, 13)

132 minút, rozhodovali: Tiršel, Toman, 200 divákov
.

Neprehliadnite

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne