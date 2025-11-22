Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volejbal-ženy: VK Slovan Bratislava - VK Pirane Brusno 3:1 v 7. kole

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

V ďalšom zápase zvíťazil Liptovský Hrádok nad Prešovom 3:2 a Slávia EUBA si hladko poradila s Pezinkom 3:0

Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Volejbalistky Slovana Bratislava sú aj po 7. kolách Niké ligy stopercentné. V siedmom zápase si pripísali siedme víťazstvo, Brusno zdolali 3:1. V ďalšom zápase zvíťazil Liptovský Hrádok nad Prešovom 3:2 a Slávia EUBA si hladko poradila s Pezinkom 3:0



7. kolo Niké extraligy:

VK Slovan Bratislava - VK Pirane Brusno 3:1 (-23, 19, 18, 17)

ŠKM Liptovský Hrádok - ŠK ELBA Prešov 3:2 (-20, -18, 23, 19, 13)

KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok 3:0 (16, 20, 11)
