VK Slovan s prvou prehrou, v 14. kole nestačil na Žilinu
Napriek zaváhaniu zostali na čele tabuľky, Žilinčanky slávili deviatu výhru v rade počítajúc aj Slovenský pohár a upevnili si tretie miesto.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava našli prvýkrát v aktuálnej sezóne premožiteľa. Po sérii 13 víťazstiev prehrali v sobotnom zápase 14. kola Niké extraligy na palubovke VA UNIZA Žilina jasne 0:3 na sety. Napriek zaváhaniu zostali na čele tabuľky, Žilinčanky slávili deviatu výhru v rade počítajúc aj Slovenský pohár a upevnili si tretie miesto. Druhá je Kooperativa Slávia EUBA, ktorá si poradila s VK Nové Mesto nad Váhom takisto 3:0.
Niké extraliga - 14. kolo:
VK Nové Mesto nad Váhom - Kooperativa Slávia EUBA 0:3 (-23, -11, -15)
65 minút, rozhodovali: Jurlov, Viktoríni-Lisá, 350 divákov.
VA UNIZA Žilina - VK Slovan Bratislava 3:0 (25, 16, 21)
89 minút, rozhodovali: Čuntala a Malík, 950 divákov.
