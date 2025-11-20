< sekcia Šport
Žilinčanky si poradili s Nitrou a uzavreli semifinálovú štvoricu
Volejbalistky VA UNIZA Žilina doplnili vo štvrtok zloženie semifinále Slovenského pohára.
Autor TASR
Žilina 20. novembra (TASR) - Volejbalistky VA UNIZA Žilina doplnili vo štvrtok zloženie semifinále Slovenského pohára. Na domácej palubovke si v odvete štvrťfinále poradili s Nitrou 3:0, prvý zápas vyhrali 3:1. O postup do finále zabojujú okrem Žiliny aj hráčky Brusna a dva bratislavské kluby Slávia a Slovan.
Slovenský pohár - štvrťfinále:
odveta
VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra 3:0 (22, 23, 18)
83 minút, rozhodovali: Malík a Mokrý.
/prvý zápas: 3:1, postúpila Žilina/
odveta
VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra 3:0 (22, 23, 18)
83 minút, rozhodovali: Malík a Mokrý.
/prvý zápas: 3:1, postúpila Žilina/