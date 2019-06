Zlatá európska liga: Slovenskí volejbalisti prehrali s Lotyšskom

Zlatá európska liga mužov 2019



A-skupina, 5. kolo:



Slovensko - Lotyšsko 1:3 (-22, -15, 16, -21)



113 minút, rozhodovali: Lopes Pinto (Port.) a B. Kováč (SR), 800 divákov.



SR: Lux 8, Kyjanica 1, Gavenda 13, Kriško 11, Ondrovič 5, Zaťko 1, liberá M. Vitko a Kurej (J. Kováč 2, Firkaľ 1, Lamanec 2, F. Palgut 2, Pavelka 3, Jendrejčák 2)



Lotyšsko: Abolins 9, Švans 10, Petrovs 5, Ozoliňš 16, Adamovičs 10, Platačs 11, libero Ivanovs (J. Jansons 0, Vanags 1, Šimanskis 0, Blumbergs 1, R.-P. Jansons 0)

Ďalší zápas A-skupiny:



Turecko - Belgicko 3:1 (-20, 23, -14, -16)



tabuľka:



1. Turecko 5 5 0 15:2 15



2. Lotyšsko 5 3 2 11:9 10



3. Slovensko 5 1 4 6:14 3



4. Belgicko 5 1 4 7:14 2





ďalší program Slovákov:



sobota 15. júna: Slovensko - Belgicko (Poprad, 18.00)

Humenné 12. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom piatom vystúpení v Zlatej európskej lige, keď v stredu podľahli v Humennom Lotyšsku 1:3 (-22, -15, 16, -21). Zverenci trénera Andreja Kravárika sa najbližšie stretnú v rámci záverečného 6. kola A-skupiny v Poprade s Belgickom v sobotu 15. júna.Do Final Four postúpili z A-skupiny Turci, ktorí doma zdolali Belgicko 3:1 a sú bez straty bodu na čele skupiny. Slovákom s 3 bodmi patrí 3. priečka.V slovenskej zostave nechýbal navrátilec Zaťko, po troch bodov v sérii Slováci viedli 5:4. Lotyši si pomáhali kvalitným servisom, aj vďaka trom esám o chvíľu boli na koni (11:9). Na strane domácich bodovali najmä kapitán Kriško a univerzál Gavenda, nahrávač Zaťko smečom vyrovnal na 13:13, ale Lotyši vytiahli blok a po chybe domácich získali trojbodový náskok (16:13). Po ďalšom bloku Lotyši viedli 18:15, ale Slováci sa dotiahli bodmi Luxa vrátane esa (18:18). Ďalší brejk na stranu hostí pridal Ozoliňš (20:18). Slováci v koncovke viackrát mali na ruke vyrovnanie, ale Lotyšom sa podarilo dvojbodový odstup udržať a blokom využili prvý setbal - 25:22.Lotyšom vyšiel aj vstup do druhého setu, náskok si vypracovali hneď v úvode (7:3). Gavenda párkrát zakontroval, ale Slováci manko nesťahovali, práve naopak, Lotyši pridávali bod k bodu aj pri svojom podaní a o chvíľu prišli na ihrisko Firkaľ aj Kováč (6:12). Keď Lotyši získali ďalšie tri body za sebou (16:7), na palubovku išli aj Lamanec a Palgut. Hostia si v závere náskok bez problémov udržali, setbal premenil blokár Švans (25:15).Domáci sa chytili pri vstupe do tretej časti, viedli 5:0 aj zásluhou bodov Gavendu a Luxa. Lotyši sa ešte dotiahli na jeden bod (6:5) a Luxa nahradil Pavelka, ale o chvíľu prišla štvorbodová séria domácich s bodmi Kriška a Slováci boli opäť na koni (12:6). Tento náskok už Kravárikovi zverenci nepustili, súperi kopili aj vlastné chyby (17:12). Slovenskí volejbalisti dostali na ihrisko aj do hľadiska potrebné emócie, Kováč pred koncovkou zvýšil na 22:15. Set napokon blokom ukončil Ondrovič - 25:16.Domáci volejbalisti dobrý výkon do štvrtého setu neudržali. Pri servise Abolinsa Lotyši už v úvode odskočili na 4:0, Slováci sa nevedeli presadiť v útoku a o chvíľu prehrávali o sedem bodov (3:10). Lotyši si výrazný náskok udržiavali, od stavu 15:9 pridali štyri body a istým krokom išli za víťazstvom (19:9). Slováci ešte znížili stratu, parádny blok vytiahol aj Palgut (17:22), ale na obrat to nestačilo. Lotyši sa dostali k siedmim mečbalom (24:17) a aj keď štyrmi pohrdli, piatu príležitosť využili - 25:21. Za najlepších hráčov vyhlásili domáceho kapitána Kriška a hosťujúceho nahrávača Petrovsa.