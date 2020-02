Zlatá európska liga zavíta do troch slovenských miest

Zloženie skupín volejbalovej Zlatej európskej ligy 2020:



MUŽI



A-skupina: Belgicko, SLOVENSKO, Španielsko, Rumunsko



B-skupina: Holandsko, Ukrajina, Estónsko, Bielorusko



C-skupina: Česko, Turecko, Portugalsko, Severné Macedónsko







ŽENY



A-skupina: Bulharsko, Maďarsko, Bielorusko, Francúzsko



B-skupina: Chorvátsko, Česko, SLOVENSKO, Fínsko



C-skupina: Azerbajdžan, Ukrajina, Španielsko, Rumunsko







Program mužov SR v A-skupine:



nedeľa 24. mája: Španielsko - SLOVENSKO (Soria, 18.00)



streda 27. mája: SLOVENSKO - Belgicko (Nitra, 18.00)



sobota 30. mája: SLOVENSKO - Rumunsko (Poprad, 18.00)



sobota 6. júna: Rumunsko - SLOVENSKO (Craiova, 18.30 SELČ)



streda 10. júna: Belgicko - SLOVENSKO (Deurne, 20.00)



sobota 13. júna: SLOVENSKO - Španielsko (Bratislava, čas bude známy neskôr)







Program žien SR v B-skupine:



piatok 22. mája: Chorvátsko - SLOVENSKO (Zadar, 17.30)



streda 27. mája: Fínsko - SLOVENSKO (Seinäjoki, 17.00 SELČ)



nedeľa 31. mája: SLOVENSKO - Chorvátsko (Poprad, 18.00)



sobota 6. júna: SLOVENSKO - Česko (Poprad, 18.00)



streda 10. júna: SLOVENSKO - Fínsko (Bratislava, 18.00)



sobota 13. júna: Česko - SLOVENSKO (Opava, 16.00)

Bratislava 25. februára (TASR) – Nitra, Poprad a Bratislava budú dejiskami domácich zápasov slovenských volejbalových reprezentácií mužov a žien v Zlatej európskej lige 2020. Muži sa predstavia vo všetkých troch týchto mestách, ženy nastúpia dvakrát pod Tatrami a raz v hlavnom meste. Oznámila to v utorok Slovenská volejbalová federácia.Mužská reprezentácia sa pod vedením nového trénera Mareka Kardoša stretne v A-skupine tretíkrát za sebou v tejto súťaži s Belgičanmi, tiež s víťazmi Striebornej EL 2019 Rumunmi a súpermi zo skupiny EuroVolley 2019 Španielmi.Šesťzápasový program v skupine odštartujú Slováci v nedeľu 24. mája v španielskej Sorii, v stredu 27. mája v Nitre privítajú Belgičanov a v sobotu 30. mája nastúpia v Poprade proti Rumunom. Tri zápasy odvetnej časti skupinovej fázy odohrajú Slováci v júni. V sobotu 6. 6. sa predstavia v Craiove proti domácemu Rumunsku, v stredu 10. 6. ich v Deurne (Antverpy) budú hostiť Belgičania a na záver skupiny si v sobotu 13. 6. zmerajú v bratislavskej Eurovia Aréne sily so Španielmi.S Belgičanmi aj Španielmi sa Slováci stretli v septembri v základnej skupine na majstrovstvách Európy v Bruseli, resp. Antverpách. Proti Rumunom nastúpili naposledy pri zlatom ťažení v Európskej lige 2011.Zverenkyne talianskeho kormidelníka Marca Fenoglia čaká v B-skupine konfrontácia s Chorvátkami a Fínkami, s ktorými sa stretli aj v lete v príprave na domáci šampionát EuroVolley. Ďalšími súperkami Sloveniek budú úradujúce šampiónky Zlatej EL Češky, ktoré vo finále ročníka 2019 vo Varaždíne zdolali domáce Chorvátky. Medzi mužmi budú titul z Tallinnu obhajovať Turci.Bohatý program začnú Slovenky dvomi zápasmi vonku. V piatok 22. mája nastúpia v Zadare proti domácemu Chorvátsku a v stredu 27. mája sa v Seinäjoki predstavia proti Fínsku. Prvý domáci duel odohrajú v nedeľu 31. mája v Poprade proti Chorvátsku a pod Tatrami nastúpia aj v sobotu 6. júna v derby proti Česku. V predposlednom zápase skupiny nastúpia v stredu 10. júna v bratislavskej Eurovia Aréne proti Fínsku a program v skupine uzavrú v sobotu 13. júna v Opave proti Česku.Pre zaujímavosť, Rumuni aj Fínky by mali byť papierovo najvážnejší súperi slovenských tímov v boji o triumf v skupinách tohtoročnej kvalifikácie o postup na šampionáty EuroVolley 2021, ktorá sa uskutoční v auguste a úvode septembra. Ďalšími súpermi SR v boji o ME budú Švajčiari, Albánci, Čiernohorky a Kosovčanky.V Zlatej európskej lige sa predstaví dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej EL tentokrát šesť. Na turnaje Final Four Zlatej EL (muži 20. - 21. 6., ženy 17. - 18. 6.) postúpia víťazi troch skupín, právo štartu majú organizátori, ktorými sú Belgičania a Bulharky. V prípade víťazstva organizátora v skupine sa vo Final Four predstaví aj najlepší tím z 2. priečky.Dva najlepšie tímy konečného poradia, teda finalisti Zlatej EL, postúpia na FIVB Challenger Cup (24. - 28. júna), ktorého víťaz získa miestenku do svetovej Ligy národov 2021. Muži o ňu budú bojovať v Portugalsku (Gondomar), ženy v Chorvátsku (Zadar). Šampióni Striebornej EL postúpia o úroveň vyššie, nahradia posledné družstvá konečného poradia Zlatej európskej ligy.