Volejbal:COVID-19 vyradil Turkov a Ukrajincov z ME do 20 rokov v Česku

Zloženie základných skupín ME volejbalistov do 20 rokov, Brno a Kuřim (26. septembra-4. októbra)



I. skupina (Kuřim): Česko, Poľsko, Taliansko, Francúzsko, Srbsko, Belgicko



II. skupina (Brno): Rusko, Nemecko, Bielorusko, Holandsko

Praha 26. septembra (TASR) - Koronavírus negatívne ovplyvnil krátko pred sobotným začiatkom majstrovstiev Európy vo volejbale mužov do 20 rokov v českých mestách Brno a Kuřim zápasový harmonogram turnaja. Namiesto pôvodnej dvanástky sa napokon na ME predstaví len desať tímov, pretože už po príchode do Českej republiky malo pozitívne testy na COVID-19 niekoľko hráčov Turecka a Ukrajiny. Obe výpravy tak museli opustiť ČR a odcestovali domov.Podľa webu Českého volejbalového zväzu boli počas testovania oba tímy v izolácii od ostatných účastníkov. Turecko aj Ukrajina sa mali predstaviť v II. skupine v Brne. Po ich odstúpení bude táto skupina len štvorčlenná a I. skupina v Kuřime bude mať šesť účastníkov tak, ako bolo v pláne. V súvislosti so zmenami prišlo k úprave zápasového harmonogramu a niektoré stretnutia presunuli z Kuřima do Brna.Slovenskí volejbalisti na turnaji neštartujú, ale turnaj bude mať slovenské zastúpenie. Ako informoval web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), šéfom jury je Čestný prezident SVF a viceprezident CEV Ľubor Halanda, ktorý tak musel zo svojej pozície riešiť závažné a nepríjemné situácie. Rozhodcovskú obec bude zastupovať Lukáš Královič.