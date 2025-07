Volejbalista Mlynarčík sa po troch rokoch vrátil do reprezentácie

Bratislava 16. júla (TASR) - Peter Mlynarčík sa po troch vrátil do slovenskej volejbalovej reprezentácie. Ešte ako kapitán mužstva sa naposledy predstavil v najcennejšom drese 11. júna 2022 v Zlatej Európskej lige proti Turecku, keď si pri prehre v troch setoch pripísal 16 bodov. Tridsaťtriročný univerzál chce pomôcť tímu splniť tohtosezónny cieľ, zdolať Kosovo aj Lotyšsko a postúpiť na budúcoročné majstrovstvá Európy.



„Je to super pocit. V lige boli tréningy o čosi ľahšie, teraz sa musím dostať späť do tempa. Tréningy sú intenzívnejšie, telo je ubolené, ale o to viac si to vážim,“ uviedol Mlynarčík pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Zvyká si aj na spoluprácu s belgickým trénerom Stevenom Vanmedegaelom. „Jeho prístup je iný, než na aký som bol zvyknutý, ale práve to je dobre. Pracuje sa naozaj kvalitne a intenzívne.“



Mlynarčík sa po pár mesiacoch od skončenia klubovej sezóny rýchlo dostal aj späť do kontaktu s loptou. „V prvý deň sme ešte neskákali, od druhého už prišli prvé smeče a servisy. Nebolo to jednoduché, ale pomaly sa do toho dostávam,“ povedal pre slovakvolley.sk.



Pred slovenským tímom stojí jasná výzva – augustová kvalifikácia na majstrovstvá Európy. Slováci odohrajú zápasy v Kosove (9. augusta) a doma v Žiline proti Lotyšsku (13. augusta). „Dúfam, že prípravu aj zápasy proti Rakúsku a Čile zvládneme čo najlepšie. Už počas nich chceme ísť naplno, aby sme boli čo najlepšie pripravení. A potom to v najdôležitejšom stretnutí proti Lotyšsku ukázali. Postup je pre nás všetkých naozaj dôležitý. Verím, že každý z nás, vrátane mňa, urobí maximum.“



V porovnaní s prvou časťou reprezentačnej sezóny prišlo v kádri k viacerým zmenám. Mlynarčík ich vníma pozitívne: „Vliala sa sem mladá krv, chalani sú šikovní a makajú. Klobúk dole. Verím, že nám rastie silná generácia,“ zdôraznil 82-násobný slovenský reprezentant.



Univerzál po štyroch sezónach v Komárne končí a v rámci Niké Extraligy mužov si oblečie nový dres. „Môj nový klub túto informáciu ešte oficiálne neoznámil, takže si na ten moment počkám,“ zdôraznil.



Slovenskí volejbalisti majú pred augustovou kvalifikáciou v pláne odohrať šesť prípravných duelov. V púchovskej hale STC nastúpia trikrát proti Rakúsku (25., 26. a 27. júla, všetky zápasy o 18.00 h) a následne trikrát proti Čile v Športovom centre Žilinskej univerzity (1., 2. a 3. augusta, takisto o 18.00 h).