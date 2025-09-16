Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
Volejbalisti Brazílie si na MS poradili s Českom 3:0, vedú H-skupinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Česi sú druhí s jedným víťazstvom vďaka triumfu 3:0 nad Srbskom.

Autor TASR
Manila 16. septembra (TASR) - Volejbalisti Brazílie vyhrali v utorkovom zápase MS na Filipínach nad Českom 3:0 a upevnili si prvé miesto na čele H-skupiny. Česi sú druhí s jedným víťazstvom vďaka triumfu 3:0 nad Srbskom.



MS mužov na Filipínach:

C-skupina (Quezon City):

Argentína - Kórejská republika 3:1 (22, -23, 21, 18)



H-skupina (Pasay):

Brazília - Česko 3:0 (11, 22, 18)
