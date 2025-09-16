Volejbalisti Brazílie si na MS poradili s Českom 3:0, vedú H-skupinu

MS mužov na Filipínach:



C-skupina (Quezon City):



Argentína - Kórejská republika 3:1 (22, -23, 21, 18)







H-skupina (Pasay):



Brazília - Česko 3:0 (11, 22, 18)



Manila 16. septembra (TASR) - Volejbalisti Brazílie vyhrali v utorkovom zápase MS na Filipínach nad Českom 3:0 a upevnili si prvé miesto na čele H-skupiny. Česi sú druhí s jedným víťazstvom vďaka triumfu 3:0 nad Srbskom.