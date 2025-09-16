< sekcia Šport
Volejbalisti Brazílie si na MS poradili s Českom 3:0, vedú H-skupinu
Česi sú druhí s jedným víťazstvom vďaka triumfu 3:0 nad Srbskom.
Autor TASR
Manila 16. septembra (TASR) - Volejbalisti Brazílie vyhrali v utorkovom zápase MS na Filipínach nad Českom 3:0 a upevnili si prvé miesto na čele H-skupiny. Česi sú druhí s jedným víťazstvom vďaka triumfu 3:0 nad Srbskom.
MS mužov na Filipínach:
C-skupina (Quezon City):
Argentína - Kórejská republika 3:1 (22, -23, 21, 18)
H-skupina (Pasay):
Brazília - Česko 3:0 (11, 22, 18)
C-skupina (Quezon City):
Argentína - Kórejská republika 3:1 (22, -23, 21, 18)
H-skupina (Pasay):
Brazília - Česko 3:0 (11, 22, 18)