Volejbalisti Bulharska postúpili do finále po triumfe 3:1 nad Čechmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Česi postúpili medzi najlepšiu štvoricu na MS prvýkrát v ére samostatnosti.

Autor TASR
Manila 27. septembra (TASR) - Volejbalisti Česka nepostúpili do finále na MS na Filipínach. V úvodnom sobotnom semifinále podľahli 1:3 Bulharsku, ktoré tak získa šiestu medailu zo svetového šampionátu. Vo finále sa stretnú s lepším z dvojice Poľsko - Taliansko. Česi postúpili medzi najlepšiu štvoricu na MS prvýkrát v ére samostatnosti.



MS mužov na Filipínach

semifinále:

Česko - Bulharsko 1:3 (-20, 23, -21, -22)
