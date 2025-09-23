< sekcia Šport
Volejbalisti ČR zdolali Tunisko 3:0 a premiérovo sú vo štvrťfinále MS
V boji o semifinále sa stretnú s úspešnejším z dvojice Srbsko - Irán (14.00 SELČ).
Autor TASR,aktualizované
Manila 23. septembra (TASR) - Volejbalisti Česka suverénne postúpili do štvrťfinále MS na Filipínach. V utorkovom osemfinálovom stretnutí zdolali Tunisko 3:0 na sety a medzi osmičkou najlepších si na svetovom šampionáte zahrajú prvýkrát v ére samostatnosti. V boji o semifinále sa stretnú s Iránom.
Česi sú na turnaji po prvý raz od ME 2010 v Taliansku a už teraz prekonali vtedajšie maximum, ktorým bolo desiate miesto. Medzi najlepšou osmičkou boli v roku 1986 ako Československo, ktoré prehralo oba zápasy v boji o 5.-8. miesto s Kubou (1:3) a Argentínou (0:3). Tunisania zopakovali výkon z predošlých ME v Poľsku a Slovinsku, kde vypadli v osemfinále.
Iránci skompletizovali osmičku postupujúcich po päťsetovej bitke so Srbskom. V zápase dvakrát prehrávali, v rozhodujúcom piatom sete napokon triumfovali 15:9. Úspešnejší z dvojice Česko - Irán si v semifinále zmeria sily s víťazom súboja USA - Bulharsko. Na druhej strane pavúka sa stretnú úradujúci európski šampióni Poliaci s Tureckom a obhajcovia titulu Taliani s Belgickom.
MS mužov na Filipínach
osemfinále:
Tunisko - Česko 0:3 (-19,-18,-23)
Srbsko - Irán 2:3 (23, -19, 24, -22, -9)
