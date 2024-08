Volejbalisti Francúzska zdolali vo finále Poľsko 3:0 a obhájili zlato

Volejbal, muži:



finále:



Francúzsko - Poľsko 3:0 (-19, -20, -23)





o 3. miesto:



Taliansko - USA 0:3 (-23, -28, -24)





konečné poradie: 1. Francúzsko, 2. Poľsko, 3. USA, 4. Taliansko, 5. Slovinsko, 6. Nemecko, 7. Japonsko, 8. Brazília, 9. Srbsko, 10. Kanada, 11. Argentína, 12. Egypt

Paríž 10. augusta (TASR) - Volejbalisti domáceho Francúzska obhájili na OH v Paríži zlaté medaily. V sobotňajšom finále zvíťazili nad Poľskom hladko 3:0 na sety. Bronz si odniesli reprezentanti USA po víťazstve nad Talianskom 3:0.Pre Francúzov to bola zároveň historicky druhá olympijská medaila po premiérovej v Tokiu. Olympijský titul obhájili ako prvý tím od roku 1988, keď sa to podarilo Američanom. Poliaci sa do olympijského finále dostali druhýkrát v histórii, na OH 1976 v Montreale získali zlato.Američania si vybojovali šiestu olympijskú medailu v histórii a tretiu bronzovú. Predtým skončili na 3. mieste aj v Riu (2016) a v Barcelone (1992). V rokoch 1984, 1988 a 2008 získali zlato.