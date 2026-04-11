Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Volejbalisti Komárna a Slovana vedú po prvých zápasoch semifinále 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Volejbalisti tímov RIEKER UJS Komárno a VK Slovan Bratislava vstúpili úspešne do semifinálovej série Niké extraligy. Komárňanci si v sobotu poradili so Sláviou SPU Nitra 3:0 na sety a rovnakým pomerom zvládli svoj duel aj „belasí“ so Spartakom Myjava. Druhé stretnutia sú na programe v stredu 15. apríla.



Niké extraliga - semifinále play off, prvé zápasy /na 3 víťazstvá/:

RIEKER UJS Komárno - VK Slávia SPU Nitra 3:0 (16, 16, 20)

66 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík, 250 divákov.

/stav série: 1:0/



VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava 3:0 (24, 13, 21)

79 minút, rozhodovali: Toman a Dovičovič, 540 divákov.

/stav série: 1:0/



O 5. miesto - prvý zápas /na 2 víťazstvá/:

ŠVK Tatran Slovenská Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 15, 18)

71 minút, rozhodovali: Kohút a Niklová, 200 divákov.

/stav série: 1:0/
