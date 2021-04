Volejbalisti mesiaca marec v extralige sú Trachová a Ogurčák

Bratislava 2. apríla (TASR) - Smečiari Anastasia Trachová zo Strabagu VC Bilíkova Pezinok a František Ogurčák z Rieker UJS Komárno sa stali Hráčmi mesiaca marec v najvyšších slovenských volejbalových súťažiach extralige žien a extralige mužov 2020/2021.



Ukrajinská legionárka je po Brazílčankach Vanesse Silvovej z Volley project UKF Nitra a Raquel Löffovej s Brunou Caixetovou zo Slávie EU Bratislava štvrtou zahraničnou hráčkou, ktorá v tejto sezóne získala ocenenie za najlepšie výkony v mesiaci. Skúsený Ogurčák sa hráčom mesiaca stal prvýkrát.



Ľavoruká smečiarka Trachová pomohla Strabagu Pezinok k historickému postupu do finále extraligy žien. V piatich dueloch play-off nazbierala rovných 70 bodov, najviac jej vyšiel prvý semifinálový zápas proti UKF Nitra (20 bodov, 4 esá, 2 bloky). Aj vďaka jej výkonom ešte vo vyraďovacej časti Strabag neprehral.



Tridsaťdvaročná Trachová hrá v slovenskej extralige piatu sezónu, druhú v Strabagu Pezinok, s ktorým minulý rok získala Trofej Štefana Pipu za víťazstvo v Slovenskom pohári. Začínala v Spišskej Novej Vsi (2014-15), potom v rokoch 2015-17 hrala za 1. Bratislavský klub a po zastávkach vo Filipínach a Poľsku sa v predminulom ročníku vrátila do extraligy. V 144 zápasov si pripísala 1524 bodov, dala dala 128 es a 143 blokov.



Komárno v marci neprehralo ani jeden zápas a druhýkrát v klubovej histórii postúpilo do finále extraligy. Kapitán Ogurčák mal na piatich úspechoch tímu v play off výrazný podiel. V dvoch semifinálových triumfoch nad víťazom základnej časti Prešovom si pripísal 34 bodov. Zažiaril najmä v druhom na domácej palubovke, v ktorom nazbieral 22 bodov, dal dve esá a pridal päť blokov.



Ogurčák bol jedným z ťahúňov Komárna aj vo finálových zápasoch s Myjavou, po ktorých je tím z juhozápadu Slovenska už len krok od zisku prvého titulu v histórii. V Myjave zaznamenal 19 bodov, doma v Komárne o jeden viac a jeho tím po dvoch víťazstvách 3:1 vedie vo finálovej sérii na tri víťazstvá 2:0 na zápasy.



Tridsaťšesťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi si vo finále slovenskej extraligy zahral po 18 rokoch. Pred svojim odchodom do zahraničia získal dva tituly s Púchovom (2002, 2003). Dvojnásobný slovenský volejbalista roka (2006, 2007) legionárčil v Česku, Belgicku, Taliansku, Poľsku a Grécku. V tejto sezóne odohral 162 násobný reprezentant za Komárno 19 zápasov, v ktorých si pripísal 298 bodov, z toho 17 es a 34 blokov.