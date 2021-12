Volejbalisti Myjavy postúpila do osemfinále Challenge Cupu

výsledok:



Sofia 21. decembra (TASR) - Volejbalisti TJ Spartaka Myjava zvíťazili v utorok v zápase šestnásťfinále Challenge Cupu nad izraelským tímom Hapoel Kfar Saba 3:2 a postúpili do osemfinále.Hralo sa na neutrálnej pôde v Sofii z dôvodu, že Izrael sa nachádza na slovenskom zozname krajín s výskytom koronavírusového variantu omikron, a tak by celé myjavské družstvo muselo zostať po návrate z Izraela povinne v 14-dňovej karanténe.Pôvodne sa mala hrať aj odveta opäť v Sofii, ale prišlo k zmene a hral sa len jeden zápas.vysvetlil pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) športový riaditeľ myjavského klubu Jaroslav Petrucha.Zverenci trénera Martina Pipau prehrali prvé dva sety, no v ďalšie dva vyhrali na 19 a 18. Rozhodnúť musel tajbrejk, v ktorom Slováci zvíťazili 15:12 a postúpilimedzi elitnú šestnástku súťaže.