Volejbalisti na úvod kvalifikácie ME s triumfom 3:0 nad Gruzínskom

kval.ME 2023:

SLOVENSKO - Gruzínsko 3:0 (14, 21, 9)



Rozhodovali: Kälin (Švaj.) a Maroszek (Poľ.), 63 min



SR: Michalovič, Kriško, Lamanec, Palgut, Kasperkevič, Ondrovič, Prokopec, Krajčovič, Kováč, Porubský, Firkaľ (liberá Vitko, Turis)

Gruzínsko: Kvelašvili, Tevdoradze, Chkholaria, Gejadze, Tschomaria, Gordadze, Lazarašvili, Zakaidze, Meladze, Nutsubidze, Kačibaja (libero Buadze)

hlasy po zápase:



Marek Kardoš, tréner SR: "Je to najľahší súper v tejto skupine a je vidieť, že sa učia hrať volejbal. Mrzí ma druhý set. V tom prvom bolo dôležité dobre vstúpiť do kvalifikácie, ale v tom druhom sme podľa mňa zbytočne podcenili súpera. V treťom to už bolo také, aké by to malo byť."

Martin Turis, hráč SR: "Musíme sa vyvarovať takým chybám, ktoré sme robili. Ale bolo to ťažké hrať proti takým hráčom, lebo sme nevedeli, čo od nich čakať. V ďalšom zápase sú Španieli favoriti, ale treba podať koncentrovaný výkon a musíme sa sústrediť na každú loptu."

Jakub Kováč, hráč SR: Nemuseli sme robiť toľko chýb, ale sme radi že sme vyhrali a musíme si zobrať motiváciu na Španielov. Len nemôžeme robiť také chyby, lebo by nás to mohlo stáť zápas."

Nitra 3. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti vstúpili úspešne do kvalifikácie o ME 2023. Vo svojom prvom zápase v F-skupine zdolali v stredu v Nitre Gruzínsko jednoznačne 3:0.Slováci sa doteraz s Gruzínskom ešte nestretli a svojho súpera zdolali hladko za 63 minút. Zverenci Mareka Kardoša odohrajú v kvalifikácii ešte päť zápasov. V sobotu 6. augusta (20.00 h) nastúpia v Terueli proti domácim Španielom, v stredu 10. augusta privítajú v Nitre Maďarov (18.00 h), o tri dni neskôr sa stretnú s rovnakým súperom v Budapešti (18.00 h). V stredu 17. augusta si v Nitre zmerajú sily opäť so Španielmi (18.00 h) a v sobotu 20. augusta uzavrú kvalifikačné boje v Tbilisi proti domácim Gruzíncom (19.00 h).Zo siedmich štvorčlenných skupín postúpia na záverečný turnaj víťazi a päť najlepšie umiestnených tímov na druhom mieste.Pred zápasom odovzdala olympijská víťazka v streľbe Zuzana Rehák Štefečeková 10.000 eur bývalej volejbalovej mládežníckej reprezentantke Monike Šimkovej. Tento dar venovala Slovenská volejbalová federácia (SFV) spolu s jej generálnym partnerom. Úspešnú študentku univerzity v Buffale a hráčku volejbalovej Divízie 1 začiatkom augusta 2021 náhle hospitalizovali. Veľmi zriedkavá agresívna bakteriálna infekcia napadla celý jej organizmus a ani ona, ani lekári absolútne netušili, kde a z čoho mohla infekcia vzniknúť. Zlyhávali jej orgány, jej stav sa prudko zhoršoval. Na jedenásť dní upadla do kómy. V snahe zachrániť jej život jej museli amputovať obe nohy a odvtedy sa pohybuje na vozíku.Od úvodu to bola jasná záležitosť Slovákov. Súpera z Gruzínska mali pod kontrolou, boli lepší v útoku i v obrane. Prvý set získali Kardošovi zverenci v pomere 25:14, v druhom sa slovenskí volejbalisti dopustili viacerých nepresností, no aj tak ho mali vo svojej réžii a zvíťazili v ňom 25:21. Tretí set bol najjednoznačnejší, zápas ukončil úspešný blok Kováča. Slováci v ňom triumfovali 25:9.sobota 6. augusta20.00 Španielsko – Slovenskostreda 10. augusta18.00 Slovensko – Maďarskosobota 13. augusta18.00 Maďarsko – Slovenskostreda 17. augusta18.00 Slovensko – Španielskosobota 20. augusta19.00 Gruzínsko – Slovensko