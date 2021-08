Volejbalisti odštartujú šampionát proti olympijským víťazom

Nominácia mužov SR na šampionát EuroVolley 2021 (1. - 19. septembra):



nahrávači: Filip Palgut (Kladno/ČR), Samuel Goč (Košice)

smečiari: Tomáš Kriško (Craiova/Rum.), Matej Paták (Nancy/Fr.), Patrik Pokopec (Myjava)

blokári: Šimon Krajčovič (Montpellier/Fr.), Peter Ondrovič (Aalst/Belg.), Michal Zeman (Myjava), Filip Mačuha (Myjava)

univerzáli: Peter Michalovič (Foinikas Syros/Gréc.), Filip Gavenda (Roeselare/Belg.), Július Firkaľ (Burgas/Bul.)

liberá: Ľuboš Nemec (VKP Bratislava), Martin Turis (Komárno)



Realizačný tím:



tréner: Marek Kardoš, asistent trénera: Gabriel Chochoľak, manažér tímu: Jozef Chudý, štatistik: Martin Dobiaš, fyzioterapeut: Krzysztof Jakubiak, masér: Dušan Szabo, kondičný tréner: Roman Kubš



Program SR v D-skupine (časy sú SELČ):



/všetky zápasy live na RTVS na Dvojke/



piatok 3. septembra: Francúzsko - Slovensko (19.00)

sobota 4. septembra: Slovensko - Estónsko (15.00)

pondelok 6. septembra: Lotyšsko - Slovensko (16.00)

streda 8. septembra: Slovensko - Chorvátsko (16.00)

štvrtok 9. septembra: Nemecko - Slovensko (16.00)

Bratislava 31. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti sa predstavia na ME po jedenásty raz v histórii a ôsmykrát za sebou, medzi elitou nechýbali od roku 2007. Kontinentálny šampionát sa uskutoční od 1. do 19. septembra v Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku, semifinále a boje o medaily sa odohrajú v poľských Katoviciach.Slováci sa na šampionáte v estónskom Tallinne predstavia po prvý raz v piatok 3. septembra v atraktívnom dueli proti olympijským víťazom z Tokia Francúzom. V sobotu 4. septembra nastúpia proti domácim Estóncom a po dni voľna v pondelok 6. septembra proti Lotyšom. Po ďalšom voľnom dni ich v stredu 8. septembra čaká súboj s Chorvátmi, ktorých vedie bývalý tréner SR Emanuele Zanini a na záver vo štvrtok 9. septembra nastúpia proti Nemecku. "," uviedol tréner SR Marek Kardoš ešte po žrebe základných skupín.Slovenskí volejbalisti si účasť na šampionáte zabezpečili už v predstihu. Celkový triumf v kvalifikačnej E-skupine potvrdili vo svojom piatom vystúpení na druhom turnaji v Ploješti po triumfe 3:1 nad Albáncami.V generálke na ME sa Kardošovi zverenci stretli minulý týždeň v Nitre s Portugalskom, po prehre 2:3 uspeli v druhom meraní síl 3:1. Po týchto zápasoch oznámil slovenský kormidelník konečnú 14-člennú nomináciu. S tímom napokon neodcestuje smečiar Jakub Ihnát, ktorý si počas sobotňajšieho tréningu poranil členok. Premiérová účasť na šampionáte čaká nahrávača Samuela Goča, smečiara Patrika Pokopca a blokára Michala Zemana.V Estónsku momentálne platia priaznivé opatrenie v súvislosti s koronavírusom, v Tallinne budú zápasy otvorené aj pre divákov. K dispozícii by mala byť plná kapacita sedemtisícovej arény Saku Suurhall.Do osemfinále postúpia z každej zo štyroch skupín najlepší štyria. Ďalšie skupiny hostia poľský Krakov, česká Ostrava a fínske Tampere. Slováci v prípade postupu odohrajú osemfinále v nedeľu 12. 9. alebo pondelok 13. 9. v Ostrave.