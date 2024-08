Volejbalisti Poľska vo finále proti obhajcom zlata Francúzom

volejbal - muži

semifinále:

Poľsko - USA 3:2 (23, -25, -14, 23, 13)

Taliansko - Francúzsko 0:3 (-20, -21, -21)

Paríž 7. augusta (TASR) - Poľskí volejbalisti postúpili prvýkrát od roku 1976 do finále na OH. V úvodnom semifinálovom zápase olympijského turnaja v Paríži zdolali USA 3:2.Poliaci otočili duel, v ktorom prehrávali 1:2 na sety. V dramatickom zápase využili svoj štvrtý mečbal. Američanom zmarili snahu získať štvrté zlato na OH. V boji o olympijský titul sa stretnú s obhajcami trofeje Francúzmi, ktorí zdolali Talianov 3:0 na sety. Taliani v úvodnom sete neviedli ani raz o viac ako bod a od stavu 17:17 ťahali za kratší koniec. Francúzi zvládli lepšie aj koncovku druhého setu, keď zmazali trojbodové manko a znovu od stavu 17:17 ani raz neprehrávali. Tretie dejstvo kontrolovali už od začiatku a súperom nedovolili ani raz vyrovnať. Proti Poliakom si v sobotu zahrajú o druhý titul, duel o bronz je na programe v piatok.