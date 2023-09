Volejbalisti Poľska získali svoj druhý titul po triumfe nad Talianskom

volejbal - ME (Rím)

finále:



Taliansko - Poľsko 0:3 (-20, -21, -23)

zápas o 3. miesto:



Francúzsko - Slovinsko 2:3 (-22, -16, 21, 18, -11)

Rím 16. septembra (TASR) - Volejbalisti Poľska sú druhýkrát v histórii majstri Európy. V sobotnom finále šampionátu v Ríme vyhrali nad domácimi obhajcami titulu Talianmi hladko 3:0 a zo zlata sa tešia opäť po štrnástich rokoch. Poliaci odplatili Talianom prehru z finále vlaňajších MS.Prvý set v rímskom Palazzo dello Sport bol jasne v réžii Poliakov, ktorí od začiatku viedli a získali ho v pomere 25:20. V druhom získali rozhodujúci náskok piatimi víťaznými loptami od stavu 15:15 a koncovku si postrážili. V treťom dejstve Taliani dlho viedli, no koncovku nezvládli a Poliaci tak oslavujú prvenstvo z ME druhýkrát po roku 2009, vtedy vo finále vyhrali nad Francúzskom. Poľsko vyhralo na tohtoročných ME všetkých deväť stretnutí. Taliani nepridali svoj ôsmy titul z európskych šampionátov.Volejbalisti Slovinska získali medailu na treťom európskom šampionáte za sebou. V zápase o 3. miesto vyhrali nad olympijskými šampiónmi Francúzmi v dramatickej päťsetovej bitke 3:2 a nadviazali na zisk striebra z predchádzajúcich dvoch ME. Celkovo majú na kontinentálnom vrchole medailovú bilanciu 0-3-1.