Volejbalisti Poľska zvíťazili nad Slovinskom a postúpili do finále ME

volejbal - ME



semifinále:



Poľsko - Slovinsko 3:1 (-25, 21, 20, 21)



Rím 14. septembra (TASR) - Poľskí volejbalisti sa po štrnástich rokoch prebojovali do finále majstrovstiev Európy. Vo štvrtkovom semifinálovom dueli v Ríme zvíťazili nad obhajcami striebra Slovincami 3:1. Zápas rozhodoval Slovák Igor Porvazník.Poliaci síce prehrali prvý set 25:27, no v ďalších troch už mali navrch. Prerušili tak sériu prehier so Slovincami, ktorým predtým podľahli na ME štyrikrát za sebou. Bronzoví medailisti z ME 2021 sa v súboji o titul stretnú s víťazom druhého semifinálového zápasu Taliansko - Francúzsko (21.15 h).