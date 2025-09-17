< sekcia Šport
Volejbalisti Portugalska na MS zvíťazili nad Kolumbiou
Volejbalisti Portugalska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v D-skupine MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:2, hoci po dvoch setoch prehrávali 0:2.
Autor TASR
Manila 17. septembra (TASR) - Volejbalisti Portugalska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v D-skupine MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:2, hoci po dvoch setoch prehrávali 0:2. Zvýšili tak svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze, k nej budú potrebovať výhru už istých postupujúcich Američanov nad Kubou (11.30 SELČ).
MS mužov na Filipínach:
B-skupina:
Katar - Rumunsko 3:1 (-20, 23, 20, 22)
D-skupina:
Portugalsko - Kolumbia 3:2 (-23, -21, 20, 21, 11)
