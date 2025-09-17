Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volejbalisti Portugalska na MS zvíťazili nad Kolumbiou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Volejbalisti Portugalska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v D-skupine MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:2, hoci po dvoch setoch prehrávali 0:2.

Manila 17. septembra (TASR) - Volejbalisti Portugalska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v D-skupine MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:2, hoci po dvoch setoch prehrávali 0:2. Zvýšili tak svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze, k nej budú potrebovať výhru už istých postupujúcich Američanov nad Kubou (11.30 SELČ).



MS mužov na Filipínach:

B-skupina:

Katar - Rumunsko 3:1 (-20, 23, 20, 22)



D-skupina:

Portugalsko - Kolumbia 3:2 (-23, -21, 20, 21, 11)
