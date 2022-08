Volejbalisti prehrali so Španielskom 1:3

kvalifikácia ME 2023 - F-skupina:



SLOVENSKO - Španielsko 1:3 (-21, 19, -20, -21)



Rozhodovali: Muha (Chor.) a Marschner (ČR), 1300 divákov



SR: Michalovič, Kriško, Ondrovič, Kováč, Porubský, Firkaľ, liberá Turis, Vitko (Ihnát, Lamanec, Palgut, Smolej). Tréner: M. Kardoš.

Španielsko: Ramon Ferragut, Diedhiou, Villena, Fornes, Iribarne, Martin, liberá Larranaga, Dovale (Lorente Camacho, Rodriguez Perez, Gimenez). Tréner: M. Rivera.

Nitra 17. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v stredajšom stretnutí kvalifikácie ME 2023 v Nitre so Španielmi 1:3. V F-skupine im patrí priebežne druhé miesto a budú čakať na vývoj v tabuľke druhých tímov, z ktorej postúpi päť najlepšie umiestnených družstiev.Slováci potrebovali na prvé miesto zvíťaziť 3:0 alebo 3:1. Záverečný duel odohrajú v sobotu 20. augusta na palubovke Gruzínska v Tbilisi (19.00).Slovákom sa vo vyrovnanom úvodnom sete darilo držať sa na dostrel mierne favorizovaných Španielov. Porubský znížil esom na rozdiel jediného bodu (11:12), od toho momentu však hostia viedli o dva až štyri body. Vypracovali si štyri setbaly, prvý ešte domáci odvrátili, no podanie Firkaľa do siete znamenalo prehru 21:25.Druhé dejstvo odštartovali Slováci oveľa lepšie a boli to oni, kto udával tón. Po smečoch Kriška a dvakrát Michaloviča si vybudovali náskok 6:2 a Španieli siahli prvýkrát v stretnutí po oddychovom čase. To im však nepomohlo a Slovákom sa ako prvým v zápase podarilo vybudovať si päťbodový náskok (8:3). Hostia neskôr znížili na rozdiel jediného bodu a time out si zobralo aj Slovensko. Domáci vďaka vydarenej šnúre Kriška na servise odskočili už na 18:11 a rozhodujúci náskok doviedli do úspešnej koncovky. Viedli v nej dokonca o osem bodov (23:15) a využili druhý setbal na 25:19.Tretí set bol spočiatku nesmierne vyrovnaný, Slováci si udržiavali najtesnejší náskok až do stavu 9:9. Po trojbodovej šnúre súpera prehrávali 9:12, neskôr 13:17 a 15:20. Španielsko sa pomaly blížilo k zisku kľúčového bodu, ktorý potrebovalo na priamy postup na šampionát. Domáci ešte odvrátili prvý setbal za stavu 19:24, ale následne už nezabránili prehre 20:25.Slovensko mohlo zabojovať už len o víťazstvo za dva body, ktoré by mu pomohlo v tabuľke druhých tímov. Vo štvrtom dejstve však domáci dlho ťahali za kratší koniec. Prehrávali 4:8 a vzali si oddychový čas, štvor- a neskôr trojbodové manko dotiahli na 12:12 a po ese dokonca prvýkrát v sete viedli (13:12). Tesný náskok si potom udržiavali do skóre 17:17, keď sa misky váh opäť preklopili na stranu Španielov. Slováci čelili za stavu 20:24 štyrom mečbalom súpera, prvý ešte odvrátili, no po ďalšom podľahli 21:25.Maďarsko - Gruzínsko 3:0 (14, 13, 11)