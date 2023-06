Volejbalisti prehrali v treťom zápase ZEL vo Fínsku 2:3

Zlatá Európska liga, C-skupina:



Fínsko - SLOVENSKO 3:2 (-24, 17, 17, -20, 17)

126 minút, Rozhodovali: Mezöffy (Maď.), Jokelainen (Fín.), 1572 divákov

Turku 4. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj v treťom zápase Zlatej Európskej ligy a to vo Fínsku 2:3. Mužstvo Stevena Vanmedegaela sa najbližšie stretne 10. júna o 18.00 h v Nitre v odvete proti Severanom. V úvodnej fáze ich čakajú ešte tri stretnutia, do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.Úvodný set priniesol vyrovnaný priebeh. Slováci za stavu 16:16 zaznamenali tri body za sebou, no Fíni vyrovnali a rozhodol až záver. Mužstvo trénera Vanmedegaela bolo úspešnejšie a vyhralo 26:24. Domáci však zlepšili svoj výkon a v druhom a treťom dejstve jednoznačne uspeli, keď zhodne triumfovali o osem bodov (25:17). Slováci sa vo štvrtom sete opäť vrátili k výkonu z prvej časti a vytvorili si päťbodový náskok 14:9. Fíni síce ešte dokázali vyrovnať na 15:15 aj 18:18, ale Slováci v koncovke zabrali a vyhrali 25:20. Domáci v piatom viedli 9:6 i 11:8, tím Vanmedegaela sa však nevzdal a dotiahol sa na súpera. V závere boli lepší Fíni a triumfovali 3:2 na sety. Slováci si napriek prehre, pripísali prvý bod do tabuľky.(-23, 16, 16, 22)1. Česko 3 3 0 9:4 82. Fínsko 3 2 1 8:5 63. Estónsko 3 1 2 4:6 34. SLOVENSKO 3 0 3 3:9 1sobota 10. júna SLOVENSKO - Fínsko /Nitra, 18.00/streda 14. júna SLOVENSKO - Estónsko /Nitra, 17.00/sobota 17. júna SLOVENSKO - Česko /Nitra, 16.00/