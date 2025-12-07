Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Volejbalisti Prešova zdolali Trnavu 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trnavčania stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne a zostávajú na poslednej ôsmej priečke.

Autor TASR
Prešov 7. decembra (TASR) - Volejbalisti VK MIRAD UNIPO Prešov si v nedeľnom zápase 7. kola Niké Extraligy poradili s HIT MTF Trnava hladko 3:0. Zastavili tak sériu troch prehier a posunuli sa v tabuľke na 6. miesto. Trnavčania stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne a zostávajú na poslednej ôsmej priečke.



volejbal - 7. kolo Niké Extraligy:

VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava 3:0 (24, 22, 11)

76 minút, rozhodovali: Hudák, Höger, 100 divákov.
.

