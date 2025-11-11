< sekcia Šport
Volejbalisti Slovana prehrali v Starej Zagore 2:3
Odveta je na programe v stredu 19. novembra o 19.30 h v Gopass aréne.
Stara Zagora 11. novembra (TASR) - Volejbalisti Slovana Bratislava nedokázali v bulharskej Starej Zagore udržať náskok dvoch setov a v prvom stretnutí 1. kola Challenge Cupu prehrali s domácim tímom Beroe 2:3. Odveta je na programe v stredu 19. novembra o 19.30 h v Gopass aréne.
Slovanisti v úvode zaskočili hráčov tímu z krajiny úradujúcich vicemajstrov sveta. Rýchlo viedli 7:1 a v prvom sete aj o desať bodov, nakoniec ho pohodlne získali v pomere 25:18. Druhý set priniesol už vyrovnaný boj, v dramatickej koncovke mali domáci aj setbal, no Slovan pri podaní Michala Trubača dokázal zaznamenať kľúčovú sériu troch bodov a uzavrel set na stav 27:25. Zisk zápasového bodu za triumf v dvoch setoch sa napokon ukázal byť ako dôležitý, keďže v ďalšom priebehu domáci skvalitnili svoju hru a získali pre seba zvyšné tri sety. Šancu zakončiť stretnutie víťazne mali slovanisti v tajbrejku, no napokon sa v ňom ani raz nedokázali dostať do vedenia a za stavu 12:11 bulharský tím ukončil duel tromi víťaznými výmenami.
Challenge Cup - 1. kolo, prvý zápas:
Beroe Stara Zagora – VK Slovan Bratislava 3:2 (-18, -25, 17, 14, 11)
114 minút, rozhodovali: Ristovski (S. Mac.), Dragomir (Rum.), 750 divákov
