Volejbalisti Slovenska prehrali s Izraelom

Zlatá Európska liga mužov /Loulé/:



Izrael - SLOVENSKO 3:1 (23, 18, -23, 15)



Rozhodcovia: Goncalves (Portugalsko) a Rodriguezová Machinová (Šp.) (Španielsko), 106 minút.

Loulé 14. júna (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentácia neuspela vo štvrtom vystúpení v Zlatej Európskej lige, na turnaji v portugalskom Loulé prehrala s Izraelom 1:3 na sety. Zverenci trénera Stevena Vanmedegaela tak majú v súťaži bilanciu jednej výhry a troch prehier. Slovákov čaká ešte jeden turnaj, od 20. do 21. júna sa predstavia v španielskom Luge proti domácej reprezentácii a Lotyšsku.Slováci vstúpili do zápasu s odhodlaním pripraviť prehru jednému z mála nezdolaných tímov v Zlatej Európskej lige. S favoritom dokázali držať krok, ale väčšie množstvo chýb na slovenskej strane napokon rozhodlo o tom, že v koncovke si Izrael vybojoval úvodný set tohto duelu. V druhom dejstve sa už ukázal rozdiel v kvalite a skúsenostiach, rival Slovenska nemal výraznejšie problémy s tým, aby sa dostal v stretnutí do trháku. Slovenský výber mal sebavedomý vstup do tretieho setu, zlepšenou hrou mal dlhú dobu herne navrch proti Izraelčanom. Zmeny v zostave priniesli svoj efekt, druhý ponúknutý setbal sa podarilo využiť a Slováci tak zostali v zápase a súboji o triumf. Izrael vak zmenu scenára stretnutia nepripustil a štvrtý set vyhral rozdielom triedy.