Volejbalisti Spartaku Myjava triumfovali Sláviu Svidník
Séria sa hrá na dve víťazné stretnutia.
Autor TASR
Myjava 29. marca (TASR) - Volejbalisti TJ Spartak Myjava úspešne vstúpili do play off Niké extraligy. V prvom zápase štvrťfinále triumfovali na domácej palubovke nad Svidníkom hladko 3:0. Séria sa hrá na dve víťazné stretnutia.
Niké extraliga - play off
štvrťfinále - prvý zápas /na 2 víťazstvá/:
TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 23, 16)
82 minút, rozhodovali: Mokrý, Malík, 285 divákov.
/stav série: 1:0/
