Nedela 29. marec 2026
Volejbalisti Spartaku Myjava triumfovali Sláviu Svidník

Foto: TASR

Autor TASR
Myjava 29. marca (TASR) - Volejbalisti TJ Spartak Myjava úspešne vstúpili do play off Niké extraligy. V prvom zápase štvrťfinále triumfovali na domácej palubovke nad Svidníkom hladko 3:0. Séria sa hrá na dve víťazné stretnutia.



Niké extraliga - play off

štvrťfinále - prvý zápas /na 2 víťazstvá/:

TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 23, 16)

82 minút, rozhodovali: Mokrý, Malík, 285 divákov.

/stav série: 1:0/
