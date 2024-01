Volejbalisti SR podľahli v kvalifikácii ME20 Chorvátom 2:3

kval. ME20:



SLOVENSKO - Chorvátsko 2:3 (-16, 27, -17, 16, -12)



Rozhodovali: Tomec (Slo.) a Hladišová (ČR), 600 divákov.



SLOVENSKO: Michalica 6, Anderko 13, Janoško 2, B. Skasko 30, F. Makónyi 9, Pijáček 5, libero M. Makónyi (Križák 0, Belas 0). Tréner: R. Filípek.



Chorvátsko: Vuk 14, Jakopec 13, Mičetič 23, Dugandžič 10, Šunjo 7, Mustapič 4, libero Busak-Vidakovič (Čekada 0, Buljat 0, Pejanovič 0, Šoš 1). Tréner: R. Peris.







hlas po zápase /zdroj svf.sk/:



Rastislav Filípek, tréner Slovenska: „V prvom sete to z našej strany nebolo ideálne, som rád, že sa nám v ďalšom priebehu zápasu podarilo dostať Chorvátov pod tlak. Svoju šancu sme v zápase určite dostali a so vztýčenou hlavou sme sa pobili o dôležité body v turnaji. Je to prvý hrací deň, musíme si oddýchnuť a zajtra nastúpiť v takom tempe, ako sme dohrávali.“

ďalší zápas:



Luxembursko - Izrael 0:3

Púchov 3. januára (TASR) - Slovenskí volejbalisti do 20 rokov prehrali vo svojom prvom kvalifikačnom zápase na turnaji MEVZA o postup na ME s rovesníkmi z Chorvátska 2:3. V druhom zápase podľahlo Luxembursko Izraelu 0:3.Vo svojom druhom zápase nastúpia vo štvrtok o 16.00 proti Luxembursku.