Volejbalisti SR prehrali v prvom dueli na ME do 20 rokov s Poľskom 1:3

ME hráčov do 20 rokov v Taliansku



I. skupina:



Poľsko - SLOVENSKO 3:1 (21, -21, 14, 8)



Srbsko - Francúzsko 3:0 (25, 22, 23)



Montesilvano 17. septembra (TASR) - Mladým slovenským volejbalistom nevyšiel vstup do bojov na ME hráčov do 20 rokov v Taliansku. Vo svojom prvom dueli v I. skupine prehrali v sobotu s Poľskom 1:3. V nedeľu ich čaká súboj so Slovinskom. Do semifinále postúpia zo šesťčlennej skupiny prvé dva tímy.