Volejbalisti SR vyhrali v prípravnom stretnutí nad Španielskom 3:0

prípravný zápas – utorok /Guadalajara/:



Slovensko – Španielsko 3:0 (26, 18, 23), dodatkový set 18:25



Slovensko: M. Petráš 11, Kováč 5, Lamanec 21, Ihnát 12, Billich 4, Palgut 2, liberá Turis a S. Paňko (Gulák 0, Gergely 0). Tréner: S. Vanmedegael.



Španielsko: Villalba 3, Lopez 5, Colito 14, Rodriguez 8, Fornes 3, R. Lorente 0, libero Dovale (Gimeno 1, Mimoun 0, L. Lorente 0, Ribas 2, Olalla 6). Tréner: J. Molto.







hlas po zápase /zdroj: svf.sk/:



Steven Vanmedegael, tréner Slovenska: "Po ďalšom náročnom týždni, ktorý sme absolvovali v Šamoríne tvrdým tréningom, sme nastúpili konečne do prípravného zápasu proti Španielsku. Musím povedať, že sme si udržali opäť vysoký level našej výkonnosti a bude náročné túto latku posúvať vyššie. Na to tu však ale sme a budeme sa snažiť, aby to bolo v ďalších dvoch dueloch proti Španielsku ešte lepšie. V zápase nám výborne fungoval servis a aj blok-obrana. Tešíme sa na ďalšie dva zápasy proti tomuto súperovi."



Guadalajara 14. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti zvíťazili v prvom prípravnom zápase v španielskej Guadalajare nad domácimi reprezentantmi 3:0. Dodatkový, štvrtý set, prehrali 18:25. Druhý duel proti Španielsku je na programe v stredu o 19.00 hod. opäť v Guadalajare a tretí je v rovnakom čase naplánovaný na štvrtok.Slováci odštartovali duel bez chorého Júliusa Firkaľa lepšie, keď zvládli náročnú koncovku 28:26 vo svoj prospech. V druhom sete dominovali, keď dovolili domácim uhrať len 18 bodov a o víťazovi tretieho setu rozhodla podobne ako v prvom, najtesnejšia koncovka. V dodatkovom sete, ktorý prehrali Slováci 18:25 nastúpili striedajúci hráči – Goč, Skasko, Hanúsek, Gulák, Gergely a Billich.Slovákov čakajú v auguste prvé dva zápasy v kvalifikácii o postup na ME 2026. V G-skupine ich čaká súboj s Lotyšskom (25. augusta v Jelgave). O tri dni neskôr v Nitre privítajú Kosovo. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).