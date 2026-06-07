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Volejbalisti SR zdolali Albánsko 3:0 v druhom zápase sezóny
Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 7. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3:0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0:3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.
V Doetincheme sa 13. a 14. júna predstavia proti domácemu Holandsku a Gruzínsku. Následne sa 19. a 20. júna predstavia na Islande proti domácim reprezentantom a Fínom. Do finálovej skupiny postúpi šesť najlepších tímov z 27-člennej tabuľky.
Tesný úvod zápasu vyznel lepšie pre Albáncov, ktorí sa viackrát dostali do vedenia o tri body. Slováci však vyrovnali na 12:12 a odvtedy sa tímy držali na rozdiel maximálne dvoch bodov. Slováci išli prvýkrát do vedenia 22:21, keď efektne zasmečoval Ihnát. Práve on napokon aj ukončil prvý set bodom na 25:23.
Slováci zaostávali aj v úvode druhého setu, no následne spresnili zakončenie a zlepšili aj príjem. Od stavu 7:7 si udržiavali tesný náskok, no Albánci dokázali vyrovnať na 22:22. Domáci reprezentanti sa nevyhli viacerým zbytočným stratám bodov a v druhom dejstve museli odvrátiť aj niekoľko setbalov. Dramatický druhý set napokon vyvrcholil pohľadnou výmenou a úspešným blokom domáceho tímu - 29:27.
V úvode tretieho setu Slováci odskočili súperovi na päťbodový rozdiel (6:1) a ťažili z neho až do konca duelu. Albánci síce viackrát znížili, no zverenci Michala Masného nepoľavili z koncentrácie a napokon ukončili duel už po troch setoch.
V Doetincheme sa 13. a 14. júna predstavia proti domácemu Holandsku a Gruzínsku. Následne sa 19. a 20. júna predstavia na Islande proti domácim reprezentantom a Fínom. Do finálovej skupiny postúpi šesť najlepších tímov z 27-člennej tabuľky.
Európska liga /Poprad/:
SLOVENSKO - Albánsko 3:0 (23, 27, 15)
Rozhodcovia: Parvanová (Bulh.), Schrimpl (SR)
SLOVENSKO - Albánsko 3:0 (23, 27, 15)
Rozhodcovia: Parvanová (Bulh.), Schrimpl (SR)
Tesný úvod zápasu vyznel lepšie pre Albáncov, ktorí sa viackrát dostali do vedenia o tri body. Slováci však vyrovnali na 12:12 a odvtedy sa tímy držali na rozdiel maximálne dvoch bodov. Slováci išli prvýkrát do vedenia 22:21, keď efektne zasmečoval Ihnát. Práve on napokon aj ukončil prvý set bodom na 25:23.
Slováci zaostávali aj v úvode druhého setu, no následne spresnili zakončenie a zlepšili aj príjem. Od stavu 7:7 si udržiavali tesný náskok, no Albánci dokázali vyrovnať na 22:22. Domáci reprezentanti sa nevyhli viacerým zbytočným stratám bodov a v druhom dejstve museli odvrátiť aj niekoľko setbalov. Dramatický druhý set napokon vyvrcholil pohľadnou výmenou a úspešným blokom domáceho tímu - 29:27.
V úvode tretieho setu Slováci odskočili súperovi na päťbodový rozdiel (6:1) a ťažili z neho až do konca duelu. Albánci síce viackrát znížili, no zverenci Michala Masného nepoľavili z koncentrácie a napokon ukončili duel už po troch setoch.