Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

USA, Kanada, Turecko a Portugalsko vstúpili do turnaja víťazne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na čele tabuľky je Turecko po triumfe nad Japonskom 3:0.

Autor TASR
,aktualizované 
Manila 13. augusta (TASR) - Volejbalisti USA zvíťazili vo svojom úvodnom zápase majstrovstiev sveta v sobotu v D-skupine nad Kolumbiou hladko 3:0 a usadili sa na prvej priečke tabuľky. Na druhú sa dostalo Portugalsko, ktoré zdolalo Kubu 3:1. Prvý úspech zaznamenali v G-skupine aj Kanaďania, ktorí zdolali Líbyu 3:1 na sety. Na čele tabuľky je Turecko po triumfe nad Japonskom 3:0.



MS mužov na Filipínach

D-skupina:

USA - Kolumbia 3:0 (20, 21, 14)

Kuba - Portugalsko 1:3 (20, -22, -19, -19)



G-skupina:

Kanada - Líbya 3:1 (-22, 20, 12, 27)

Japonsko - Turecko 0:3 (-19, -23, -19)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska