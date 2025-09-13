< sekcia Šport
USA, Kanada, Turecko a Portugalsko vstúpili do turnaja víťazne
Na čele tabuľky je Turecko po triumfe nad Japonskom 3:0.
Autor TASR,aktualizované
Manila 13. augusta (TASR) - Volejbalisti USA zvíťazili vo svojom úvodnom zápase majstrovstiev sveta v sobotu v D-skupine nad Kolumbiou hladko 3:0 a usadili sa na prvej priečke tabuľky. Na druhú sa dostalo Portugalsko, ktoré zdolalo Kubu 3:1. Prvý úspech zaznamenali v G-skupine aj Kanaďania, ktorí zdolali Líbyu 3:1 na sety. Na čele tabuľky je Turecko po triumfe nad Japonskom 3:0.
MS mužov na Filipínach
D-skupina:
USA - Kolumbia 3:0 (20, 21, 14)
Kuba - Portugalsko 1:3 (20, -22, -19, -19)
G-skupina:
Kanada - Líbya 3:1 (-22, 20, 12, 27)
Japonsko - Turecko 0:3 (-19, -23, -19)
